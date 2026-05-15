Dnes je pátek 15. května 2026., Svátek má Žofie
Počasí dnes 13°C Slabý déšť

Evropou se šíří děsivá „dešťová hniloba“: Vzácná infekce napadá obličej i genitálie a lékaře znepokojuje nový způsob přenosu

15. 5. 2026 – 7:10 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Evropou se šíří děsivá „dešťová hniloba“: Vzácná infekce napadá obličej i genitálie a lékaře znepokojuje nový způsob přenosu
zdroj: Freepik
Sledovat v Google Zprávách

Ještě donedávna byla spojována především s koňmi, ovcemi nebo dobytkem v tropických oblastech. Nyní ale odborníci bijí na poplach. Evropou se začíná šířit vzácná bakteriální infekce dermatofilóza, přezdívaná „dešťová hniloba“, která se nově objevila i u lidí bez jakéhokoliv kontaktu se zvířaty. A právě to z ní činí mimořádně znepokojivý fenomén

Lékaři ve Španělsku a Francii zaznamenali desítky případů mužů, u nichž se objevily bolestivé hnisavé vyrážky na obličeji, stehnech, tříslech a genitáliích. Podle výzkumů zveřejněných v odborném časopise CDC Emerging Infectious Diseases se nákaza pravděpodobně začala šířit mezi lidmi sexuálním kontaktem, což je u této choroby zcela neobvyklé.

profimedia-1068981708
Ženy
Jedna chtěla rodinu, druhá možná čekala marně: Zničila vztahy Ondřeje Brzobohatého nenaplněná touha po dítěti

Příznaky, které děsí odborníky

Dermatofilóza se projevuje pupínky, pustulami, bolestivými záněty a strupy, které mohou připomínat jiné infekce včetně mpox. U některých pacientů se objevily také horečky, nevolnost či zvracení. Bakterie Dermatophilus congolensis přitom běžně přežívá hlavně ve vlhkém prostředí, což podle expertů mohlo sehrát roli například v saunách nebo dalších uzavřených prostorách s vyšší vlhkostí.

Zvířecí nemoc, která překvapila Evropu

Dosavadní medicínské poznatky považovaly lidské případy za extrémně vzácné a téměř výhradně spojené se zvířaty. Současné evropské případy ale naznačují nový model šíření, který odborníci pečlivě sledují.

Genetické analýzy bakterií z Barcelony a Lyonu ukázaly velmi úzkou příbuznost mezi jednotlivými případy, což podporuje teorii mezilidského přenosu v rámci sexuálních sítí.

big-black-dog-outside-park
Ženy
Tahle 3 psí plemena nejsou pro každého: Zkušení trenéři varují, že jedno z nich zvládne i smečku vlků

Má Evropa čelit další nové infekci?

Přestože většina případů měla zatím mírnější průběh a dobře reagovala na antibiotika, epidemiologové upozorňují, že nové formy přenosu infekcí mohou představovat širší zdravotní riziko, zejména pro osoby se sníženou imunitou.

Zatím nejde o masovou epidemii, ale situace vyvolává obavy právě kvůli neobvyklému způsobu šíření a možnosti záměny s jinými pohlavně přenosnými či kožními nemocemi.

To, co ještě nedávno patřilo do veterinárních příruček, se tak nyní nečekaně dostává i do evropských ordinací. A odborníci varují, že podobné případy mohou přibývat.

Tagy:
Evropa odborníci infekce zvířata rozšíření přenos
Zdroje:
The Sun, Statnews.com, cdc.gov
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Koaliční rada dnes večer jednala o akceleračních zónách pro větrné elektrárny

Následující článek

Brzobohatý a Písařovicová po rozchodu: Blízký zdroj prozradil, jak se k sobě teď doopravdy chovají

Nejnovější články