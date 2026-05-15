Evropou se šíří děsivá „dešťová hniloba“: Vzácná infekce napadá obličej i genitálie a lékaře znepokojuje nový způsob přenosu
15. 5. 2026 – 7:10 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Ještě donedávna byla spojována především s koňmi, ovcemi nebo dobytkem v tropických oblastech. Nyní ale odborníci bijí na poplach. Evropou se začíná šířit vzácná bakteriální infekce dermatofilóza, přezdívaná „dešťová hniloba“, která se nově objevila i u lidí bez jakéhokoliv kontaktu se zvířaty. A právě to z ní činí mimořádně znepokojivý fenomén
Lékaři ve Španělsku a Francii zaznamenali desítky případů mužů, u nichž se objevily bolestivé hnisavé vyrážky na obličeji, stehnech, tříslech a genitáliích. Podle výzkumů zveřejněných v odborném časopise CDC Emerging Infectious Diseases se nákaza pravděpodobně začala šířit mezi lidmi sexuálním kontaktem, což je u této choroby zcela neobvyklé.
Příznaky, které děsí odborníky
Dermatofilóza se projevuje pupínky, pustulami, bolestivými záněty a strupy, které mohou připomínat jiné infekce včetně mpox. U některých pacientů se objevily také horečky, nevolnost či zvracení. Bakterie Dermatophilus congolensis přitom běžně přežívá hlavně ve vlhkém prostředí, což podle expertů mohlo sehrát roli například v saunách nebo dalších uzavřených prostorách s vyšší vlhkostí.
Zvířecí nemoc, která překvapila Evropu
Dosavadní medicínské poznatky považovaly lidské případy za extrémně vzácné a téměř výhradně spojené se zvířaty. Současné evropské případy ale naznačují nový model šíření, který odborníci pečlivě sledují.
Genetické analýzy bakterií z Barcelony a Lyonu ukázaly velmi úzkou příbuznost mezi jednotlivými případy, což podporuje teorii mezilidského přenosu v rámci sexuálních sítí.
Má Evropa čelit další nové infekci?
Přestože většina případů měla zatím mírnější průběh a dobře reagovala na antibiotika, epidemiologové upozorňují, že nové formy přenosu infekcí mohou představovat širší zdravotní riziko, zejména pro osoby se sníženou imunitou.
Zatím nejde o masovou epidemii, ale situace vyvolává obavy právě kvůli neobvyklému způsobu šíření a možnosti záměny s jinými pohlavně přenosnými či kožními nemocemi.
To, co ještě nedávno patřilo do veterinárních příruček, se tak nyní nečekaně dostává i do evropských ordinací. A odborníci varují, že podobné případy mohou přibývat.