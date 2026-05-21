Drahé značky pod víčkem levných drogerkových produktů: Už nemusíte zbytečně utrácet tisíce za kosmetiku
21. 5. 2026 – 14:06 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Ještě před pár lety by většina žen automaticky sáhla po drahé kosmetice s pocitem, že vyšší cena musí znamenat i výrazně lepší kvalitu. Luxusní lahvičky, elegantní obaly, salonní doporučení a reklamy s dokonalými vlasy či pletí vytvářely dojem, že právě tam se skrývá tajemství krásy. Jenže sociální sítě, beauty komunita i odborníci na složení kosmetiky dnes začínají odhalovat něco, co kosmetický svět dlouho příliš nezdůrazňoval.
Některé levnější produkty mají k luxusním značkám mnohem blíž, než by kdokoliv čekal. Velkou debatu v posledních měsících rozpoutalo například srovnání vlasové péče Kérastase a L'Oréal Elvive. Zatímco první značka stojí v salonech tisíce korun a působí jako symbol luxusní péče, druhou běžně koupíte v drogerii za zlomek ceny. Přesto za oběma stojí stejný kosmetický gigant — L'Oréal.
Začněte číst složení
Na sociálních sítích i beauty fórech se objevily stovky diskusí, ve kterých lidé porovnávají ingredience drahých a levnějších produktů. Byli byste překvapení, jak podobné některé produkty ve skutečnosti jsou.
Nejde o to, že by luxusní kosmetika byla „podvod“. Rozdíly samozřejmě existují. Dražší produkty často obsahují vyšší koncentrace aktivních látek, propracovanější technologie, sofistikovanější parfemaci nebo příjemnější textury. Jenže základní složení bývá někdy překvapivě blízké.
Právě proto začaly některé ženy označovat levnější řady Elvive za „drogerkovou sestřenici“ Kérastase.
A podobný fenomén se netýká jen vlasů.
Luxus a drogerie často vyrábí stejný gigant
Mnoho lidí vůbec netuší, že pod jedním kosmetickým koncernem často fungují značky z úplně odlišných cenových kategorií.
Lancôme a L'Oréal Paris
Obě značky patří pod koncern L'Oréal. Beauty komunita dlouhodobě srovnává například slavnou řasenku Lancôme Hypnôse s některými řasenkami L'Oréal Paris. Podobně se mluví i o make-upových technologiích nebo sérech.
Yves Saint Laurent Beauty a Maybelline
Také zde stojí v pozadí stejný gigant. Některé levnější rtěnky nebo lesky od Maybelline bývají na sociálních sítích označovány za cenově dostupnější alternativu produktů Yves Saint Laurent Beauty.
La Roche-Posay a CeraVe
Obě značky rovněž vlastní L'Oréal. Přestože mají jiné zaměření, dermatologové často upozorňují, že některé hydratační produkty pracují s velmi podobnou filozofií obnovy kožní bariéry pomocí ceramidů a hydratačních látek.
Estée Lauder a The Ordinary
Tady nejde o stejnou firmu, ale o zajímavý fenomén trhu. Luxusní séra Estée Lauder bývají často srovnávána s minimalistickými produkty The Ordinary, protože některé aktivní látky lze pořídit výrazně levněji.
Olaplex vs. L'Oréal Bond Repair
Po úspěchu bond-building péče začaly podobné technologie nabízet i levnější značky. Uživatelé často srovnávají Olaplex s bond repair řadami od drogerkových značek včetně L'Oréalu nebo Pantene.
Neplatíte jen za obsah lahvičky
Právě tady ale přichází důležitý moment. U luxusní kosmetiky totiž lidé často neplatíte pouze za samotné složení.
Platíte také za:
- marketing,
- luxusní obaly,
- salonní image,
- parfemaci,
- pocit exkluzivity,
- nebo celý rituál používání.
A upřímně? Pro mnoho z nás je právě tenhle pocit důležitou součástí péče o sebe samu.
Jinými slovy — dražší kosmetika nemusí být nutně špatná investice. Jen už dnes stále méně lidí věří, že vysoká cena automaticky znamená dramaticky lepší efekt.