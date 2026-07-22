Dnes je středa 22. července 2026., Svátek má Magdaléna
Počasí dnes 21°C Oblačno

Celý život používáte struhadlo, přesto o této skryté funkci možná nevíte. Její účel vás překvapí

22. 7. 2026 – 7:10 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Celý život používáte struhadlo, přesto o této skryté funkci možná nevíte. Její účel vás překvapí
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Stojí v téměř každé kuchyni a většina z nás ho používá automaticky. Přesto má obyčejné čtyřhranné struhadlo jednu nenápadnou funkci, o které mnoho lidí vůbec neví. Stačí ho pootočit a rázem může zastoupit další kuchyňský nástroj.

K čemu používáte struhadlo? Pravděpodobně na sýr, mrkev, brambory nebo jablka. Vyberete si větší či menší otvory, potravinu nastrouháte a tím pro vás možnosti tohoto nenápadného pomocníka končí. Jenže klasické čtyřhranné struhadlo mívá také stranu s jedním nebo několika širokými vodorovnými otvory. Mnoho lidí ji léta ignoruje, protože netuší, k čemu vlastně slouží. Není však zbytečná ani dekorativní.

woman-was-ironing-clothes-burned-her-favorite-white-blouse
Magazín
Konec zdlouhavého žehlení. Tenhle trik za pár korun ho zrychlí, což v tropických vedrech oceníte

Nenápadná strana má praktický účel

Kromě velkých a malých otvorů mívá struhadlo také stranu s jednou nebo několika širokými vodorovnými štěrbinami. Ty nejsou zbytečné ani dekorativní, ale slouží ke krájení potravin na tenké plátky.

Fungují podobně jako jednoduchá mandolína, přestože nenabízejí tak přesný řez ani možnost nastavit tloušťku. Přestože je tato funkce výrobcem zamýšlená, reakce na sociálních sítích ukazují, že o ní řada lidí nevěděla.

red-apple-with-bottle-pills-wooden-table
Magazín
Léky na hubnutí v tropických vedrech nepodceňujte. Skrývají jednu nebezpečnou past

Nakrájí sýr i zeleninu

Stačí vzít blok pevnějšího sýra a opatrně jím přejíždět přes širokou čepel. Uvnitř struhadla se začnou hromadit plátky vhodné na pečivo, do sendvičů, salátů nebo na těstoviny.

Stejným způsobem můžete zpracovat také okurku, cuketu, bramboru nebo jinou pevnější zeleninu. Web Marthy Stewartové potvrzuje, že široké horizontální otvory jsou určené právě ke krájení sýrů a zeleniny.

ChatGPT Image 17. 7. 2026 17_17_57
Magazín
Zažloutlá bílá trička a mapy od potu jsou minulostí. Do praní přidejte jednu tabletu z domácí lékárničky

Každá strana dělá něco jiného

Velké otvory se hodí na běžné strouhání, menší vytvoří jemnější kousky a nejjemnější vystouplá plocha si poradí například s citrusovou kůrou, zázvorem nebo muškátovým oříškem. Konkrétní provedení se však liší, takže ne každé struhadlo nabízí všechny uvedené možnosti.

large-group-ants-swarming-crumb-kitchen-floor-daytime
Magazín
Aromatické koření a obyčejná surovina z kuchyně vymažou mravenčí stezky a pomohou odehnat i komáry z vašeho domova

Dávejte pozor na prsty

Široká čepel může být velmi ostrá a zpravidla nemá ochranný držák. Struhadlo proto položte na stabilní podložku, držte ho za rukojeť a malý zbytek potraviny raději nedokrajujte.

Možná tak doma už roky máte jednoduchý kráječ, aniž byste o tom věděli. Jeden přehlížený otvor vám může ušetřit čas i další špinavé nádobí.

Tagy:
funkce nůž tipy zelenina praktické návody struhadlo
Zdroje:
The Sun, NYpost, marthastewart.com, pressly.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Luxus ji nezajímá: Slavná seriálová hvězda bydlela v chlívku a nedala na to dopustit

Následující článek

Mobily dětem zakážeme, ale problém tím nezmizí. Největší chyba se odehrává doma

Nejnovější články