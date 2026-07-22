Celý život používáte struhadlo, přesto o této skryté funkci možná nevíte. Její účel vás překvapí
22. 7. 2026 – 7:10 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Stojí v téměř každé kuchyni a většina z nás ho používá automaticky. Přesto má obyčejné čtyřhranné struhadlo jednu nenápadnou funkci, o které mnoho lidí vůbec neví. Stačí ho pootočit a rázem může zastoupit další kuchyňský nástroj.
K čemu používáte struhadlo? Pravděpodobně na sýr, mrkev, brambory nebo jablka. Vyberete si větší či menší otvory, potravinu nastrouháte a tím pro vás možnosti tohoto nenápadného pomocníka končí. Jenže klasické čtyřhranné struhadlo mívá také stranu s jedním nebo několika širokými vodorovnými otvory. Mnoho lidí ji léta ignoruje, protože netuší, k čemu vlastně slouží. Není však zbytečná ani dekorativní.
Nenápadná strana má praktický účel
Kromě velkých a malých otvorů mívá struhadlo také stranu s jednou nebo několika širokými vodorovnými štěrbinami. Ty nejsou zbytečné ani dekorativní, ale slouží ke krájení potravin na tenké plátky.
Fungují podobně jako jednoduchá mandolína, přestože nenabízejí tak přesný řez ani možnost nastavit tloušťku. Přestože je tato funkce výrobcem zamýšlená, reakce na sociálních sítích ukazují, že o ní řada lidí nevěděla.
Nakrájí sýr i zeleninu
Stačí vzít blok pevnějšího sýra a opatrně jím přejíždět přes širokou čepel. Uvnitř struhadla se začnou hromadit plátky vhodné na pečivo, do sendvičů, salátů nebo na těstoviny.
Stejným způsobem můžete zpracovat také okurku, cuketu, bramboru nebo jinou pevnější zeleninu. Web Marthy Stewartové potvrzuje, že široké horizontální otvory jsou určené právě ke krájení sýrů a zeleniny.
Každá strana dělá něco jiného
Velké otvory se hodí na běžné strouhání, menší vytvoří jemnější kousky a nejjemnější vystouplá plocha si poradí například s citrusovou kůrou, zázvorem nebo muškátovým oříškem. Konkrétní provedení se však liší, takže ne každé struhadlo nabízí všechny uvedené možnosti.
Dávejte pozor na prsty
Široká čepel může být velmi ostrá a zpravidla nemá ochranný držák. Struhadlo proto položte na stabilní podložku, držte ho za rukojeť a malý zbytek potraviny raději nedokrajujte.
Možná tak doma už roky máte jednoduchý kráječ, aniž byste o tom věděli. Jeden přehlížený otvor vám může ušetřit čas i další špinavé nádobí.