Burgerová klasika v domácí kuchyni: od trhaného masa po dvojitou porci hovězího
22. 10. 2025 – 13:22 | Recepty | Natálie Kozak
Domácí burger není věda. Stačí dobré maso, pár ingrediencí a trochu trpělivosti. Vyzkoušejte tři osvědčené kombinace, které provoní kuchyni a promění obyčejný večer v malý svátek.
Zapomeňte na fast foody i předražené podniky, dokonalý burger můžete mít i u sebe doma. Voňavý, šťavnatý a přesně podle své chuti. Stačí pár kvalitních surovin a dobrá nálada.
1. Klasický burger s čedarem a cibulovými kroužky
Šťavnaté hovězí maso, rozpuštěný sýr, křupavá cibule a pikantní omáčka na máslové bulce. Klasika, která nikdy nezklame.
Ingredience:
- 1 hovězí karbanátek (cca 150 g)
- 1 lžíce rostlinného oleje
- špetka soli a pepře
- 1 bulka
- několik listů ledového salátu
- pár plátků rajčete
- 1 plátek čedaru
- pár koleček nakládané okurky
- trochu smažené cibule
- 2 lžíce BBQ omáčky
Postup:
Rajče nakrájejte na plátky, salát natrhejte na menší kousky.Hovězí karbanátek osolte a opepřete, poté opečte na pánvi nebo grilu. Dvě minuty před koncem položte na maso plátek čedaru, aby se krásně roztekl.Bulku rozkrojte a obě poloviny lehce opečte dozlatova.Na spodní díl housky dejte omáčku, salát, rajče, okurku, maso se sýrem, cibulku a přiklopte druhou částí housky.
2. Burger z trhaného vepřového masa
Křehké maso, které se rozpadá pod vidličkou, doplněné křupavým zelím, nakládanými okurkami a dvojicí omáček. Chuť, která vás dostane.
Ingredience:
- 80 g trhaného pečeného vepřového masa
- 1 bulka
- 1 lžíce BBQ omáčky
- 1 lžička koktejlové omáčky
- 50 g červeného zelí
- pár koleček červené cibule
- 20 g nakládaných okurek
- špetka soli
Postup:
Maso rozdělte vidličkou na menší vlákna a smíchejte s BBQ omáčkou.Zelí nakrájejte nadrobno a lehce osolte, aby změklo.Bulku rozkrojte a obě poloviny krátce opečte, pak potřete koktejlovou omáčkou.Na spodní část položte zelí, cibuli, okurky a nakonec maso. Přiklopte horní částí housky a servírujte.
3. Velký hovězí burger se slaninou
Pro všechny, kdo se nebojí velkých porcí. Dvojitá porce masa, křupavá slanina a chuť, kterou žádný fast food nepřekoná.
Ingredience:
- 1 hovězí karbanátek
- 1 bulka
- 2 plátky slaniny
- 30 g rajčat
- 20 g nakládaných okurek
- 2 lžíce BBQ omáčky
- olej, sůl, pepř
Postup:
Maso osolte, opepřete a opečte dozlatova.Na pánvi orestujte slaninu do křupava. Rajčata a okurky nakrájejte na plátky.Rozkrojenou bulku opečte na suché pánvi.Na spodní polovinu housky dejte BBQ omáčku, poté maso, rajčata, okurky, slaninu a nakonec přiklopte horní částí.
Tip šéfkuchaře:
Chcete burger, který se vyrovná restauraci? Maso před pečením nechte 20 minut při pokojové teplotě a po upečení ho nechte ještě pár minut „odpočinout“. Tím zůstane šťavnaté a plné chuti.
Dobrou chuť!