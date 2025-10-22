Dnes je středa 22. října 2025., Svátek má Sabina
22. 10. 2025 – 13:22 | Recepty | Natálie Kozak

Burgerová klasika v domácí kuchyni: od trhaného masa po dvojitou porci hovězího
zdroj: Freepik.com
Domácí burger není věda. Stačí dobré maso, pár ingrediencí a trochu trpělivosti. Vyzkoušejte tři osvědčené kombinace, které provoní kuchyni a promění obyčejný večer v malý svátek.

Zapomeňte na fast foody i předražené podniky, dokonalý burger můžete mít i u sebe doma. Voňavý, šťavnatý a přesně podle své chuti. Stačí pár kvalitních surovin a dobrá nálada. 

1. Klasický burger s čedarem a cibulovými kroužky

Burger1 zdroj: Freepik.com

Šťavnaté hovězí maso, rozpuštěný sýr, křupavá cibule a pikantní omáčka na máslové bulce. Klasika, která nikdy nezklame.

Ingredience:

  • 1 hovězí karbanátek (cca 150 g)
  • 1 lžíce rostlinného oleje
  • špetka soli a pepře
  • 1 bulka
  • několik listů ledového salátu
  • pár plátků rajčete
  • 1 plátek čedaru
  • pár koleček nakládané okurky
  • trochu smažené cibule
  • 2 lžíce BBQ omáčky

Postup:

Rajče nakrájejte na plátky, salát natrhejte na menší kousky.Hovězí karbanátek osolte a opepřete, poté opečte na pánvi nebo grilu. Dvě minuty před koncem položte na maso plátek čedaru, aby se krásně roztekl.Bulku rozkrojte a obě poloviny lehce opečte dozlatova.Na spodní díl housky dejte omáčku, salát, rajče, okurku, maso se sýrem, cibulku a přiklopte druhou částí housky.

2. Burger z trhaného vepřového masa

Burger2 zdroj: ChatGPT

Křehké maso, které se rozpadá pod vidličkou, doplněné křupavým zelím, nakládanými okurkami a dvojicí omáček. Chuť, která vás dostane.

Ingredience:

  • 80 g trhaného pečeného vepřového masa
  • 1 bulka
  • 1 lžíce BBQ omáčky
  • 1 lžička koktejlové omáčky
  • 50 g červeného zelí
  • pár koleček červené cibule
  • 20 g nakládaných okurek
  • špetka soli

Postup:

Maso rozdělte vidličkou na menší vlákna a smíchejte s BBQ omáčkou.Zelí nakrájejte nadrobno a lehce osolte, aby změklo.Bulku rozkrojte a obě poloviny krátce opečte, pak potřete koktejlovou omáčkou.Na spodní část položte zelí, cibuli, okurky a nakonec maso. Přiklopte horní částí housky a servírujte.

3. Velký hovězí burger se slaninou

Burger3 zdroj: Freepik.com

Pro všechny, kdo se nebojí velkých porcí. Dvojitá porce masa, křupavá slanina a chuť, kterou žádný fast food nepřekoná.

Ingredience:

  • 1 hovězí karbanátek
  • 1 bulka
  • 2 plátky slaniny
  • 30 g rajčat
  • 20 g nakládaných okurek
  • 2 lžíce BBQ omáčky
  • olej, sůl, pepř

Postup:

Maso osolte, opepřete a opečte dozlatova.Na pánvi orestujte slaninu do křupava. Rajčata a okurky nakrájejte na plátky.Rozkrojenou bulku opečte na suché pánvi.Na spodní polovinu housky dejte BBQ omáčku, poté maso, rajčata, okurky, slaninu a nakonec přiklopte horní částí.

Tip šéfkuchaře:

Chcete burger, který se vyrovná restauraci? Maso před pečením nechte 20 minut při pokojové teplotě a po upečení ho nechte ještě pár minut „odpočinout“. Tím zůstane šťavnaté a plné chuti.

Dobrou chuť!

